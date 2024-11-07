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Сегодня, 12:55

Терещенко прокомментировал потенциальный Кубок Первого канала

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Бывший форвард «Авангарда» Алексей Терещенко поделился мнением о Кубке Первого канала-2024, который должен пройти в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.

«Ну а какие у нас другие варианты есть? Нам сейчас любой турнир пойдет на пользу, но все равно нужно стремиться играть с другими командами», — сообщил Терещенко Vprognoze.ru.

Ранее Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России, рассказал, что в турнире примут участие сборные России, Казахстана и Белоруссии. Он подчеркнул, что речь идет о национальных командах.

Источник: Vprognoze.ru
Алексей Терещенко

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