Терещенко прокомментировал потенциальный Кубок Первого канала

Бывший форвард «Авангарда» Алексей Терещенко поделился мнением о Кубке Первого канала-2024, который должен пройти в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.

«Ну а какие у нас другие варианты есть? Нам сейчас любой турнир пойдет на пользу, но все равно нужно стремиться играть с другими командами», — сообщил Терещенко Vprognoze.ru.

Ранее Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России, рассказал, что в турнире примут участие сборные России, Казахстана и Белоруссии. Он подчеркнул, что речь идет о национальных командах.