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Сегодня, 18:00

Терещенко — о столкновении хоккеистов «Ак Барса» и СКА: «Зыков шел сзади бить Радулова. Это чистый игровой момент»

Алина Савинова
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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал столкновение между форвардом «Ак Барса» Александром Радуловым и нападающим СКА Валентином Зыковым в матче КХЛ (8:4).

После силового приема Радулова Зыков потерял почти весь верхний ряд зубов.

«Ну что раздувать? Столкновение и все. Зыков шел сзади бить Радулова. Александр дал на встречном движении. Надо быть готовым. Чистый игровой момент. Никто никому не хотел травму наносить», — приводит «Спорт День За Днем» слова Терещенко.

«Ак Барс» занимает первую позицию в турнирной таблице Восточной конференции (75 очков). СКА лидирует на Западе (93 очка).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tereshchenko-zykov-shel-szadi-bit-radulova-eto-igrovoy-moment
Александр Радулов
Валентин Зыков
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
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