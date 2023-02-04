Сегодня, 18:00
Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал столкновение между форвардом «Ак Барса» Александром Радуловым и нападающим СКА Валентином Зыковым в матче КХЛ (8:4).
После силового приема Радулова Зыков потерял почти весь верхний ряд зубов.
«Ну что раздувать? Столкновение и все. Зыков шел сзади бить Радулова. Александр дал на встречном движении. Надо быть готовым. Чистый игровой момент. Никто никому не хотел травму наносить», — приводит «Спорт День За Днем» слова Терещенко.
«Ак Барс» занимает первую позицию в турнирной таблице Восточной конференции (75 очков). СКА лидирует на Западе (93 очка).