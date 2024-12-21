Терещенко рассказал, почему «Динамо» расторгло контракт с Миской

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко считает, что игра американского вратаря Хантера Миски не соответствовала ожиданиям руководства бело-голубых.

«Наверное, динамовцам нужно было усиление во вратарской линии, поэтому они и расстались с Миской. Я никогда не оцениваю игру вратарей, это не моя стезя. Пусть лучше профессионалы тренерского цеха будут этим заниматься. Но если в «Динамо» приняли такое решение, значит игра Миски не устраивала клуб», — приводит слова Терещенко «РБ Спорт».

Миска перешел в «Динамо» летом 2024 года. В текущем сезоне 29-летний вратарь провел 14 матчей, в которых 1 раз сыграл на ноль при 90,8 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,81.