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29 ноября, 23:48

Терещенко считает, что минское «Динамо» обязано выходить в плей-офф КХЛ

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший игрок минского «Динамо», 3-кратный чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко прокомментировал 3 поражения белорусского клуба подряд в FONBET чемпионате КХЛ.

«Бывает такое. Считаю, игра с московским «Динамо» немного не получилась, не знаю, с чем это связано. Но в целом команда способна на многое.

В Минске есть белорусские ребята, молодежь. До конца регулярки времени — еще вагон и маленькая тележка, но «Динамо» должно спокойно выходить в плей-офф, конечно. Это без вариантов», — сказал Терещенко Legalbet.by.

После 31 матча команда занимает восьмое место в Западной конференции с 34 очками. Лидирует в таблице «Локомотив» (54 очка).

Источник: Legalbet
Алексей Терещенко
ХК Динамо (Минск)
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