Терещенко считает, что в финале Кубка Гагарина сыграют «Локомотив» и «Металлург»

Трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Алексей Терещенко поделился мнением о вылете «Авангарда» и «Спартака» из розыгрыша Кубка Гагарина.

— «Локомотив» просто здорово сыграл против «Авангарда» — они забили и больше ничего не позволили сделать сопернику. У Омска не было никаких вариантов. Видно, что «Локомотив» проанализировал ошибки прошлых матчей, они молодцы.

Что касается «Спартака», ребята много атаковали, но игра не складывалась. Москвичи владели инициативой и имели преимущество по броскам, но контратаки Магнитогорска привели к заброшенным шайбам. Поздравляю «Металлург» с заслуженной победой, — цитирует Терещенко Metaratings.ru.

30 марта определились полуфинальные пары Кубка Гагарина-2024.