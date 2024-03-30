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30 марта, 21:48

Терещенко считает, что в финале Кубка Гагарина сыграют «Локомотив» и «Металлург»

Виктория Кравченко
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Трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Алексей Терещенко поделился мнением о вылете «Авангарда» и «Спартака» из розыгрыша Кубка Гагарина.

— «Локомотив» просто здорово сыграл против «Авангарда» — они забили и больше ничего не позволили сделать сопернику. У Омска не было никаких вариантов. Видно, что «Локомотив» проанализировал ошибки прошлых матчей, они молодцы.

Что касается «Спартака», ребята много атаковали, но игра не складывалась. Москвичи владели инициативой и имели преимущество по броскам, но контратаки Магнитогорска привели к заброшенным шайбам. Поздравляю «Металлург» с заслуженной победой, — цитирует Терещенко Metaratings.ru.

30 марта определились полуфинальные пары Кубка Гагарина-2024.

Источник: https://metaratings.ru/news/tereshenko-dumayu-chto-v-finale-kubka-gagarina-sygrayut-lokomotiv-i-metallurg-348712/
Алексей Терещенко
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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