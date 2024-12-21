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Сегодня, 13:22

Терещенко считает Мороза и Пинчука лучшими белорусскими хоккеистами в КХЛ

Алина Савинова
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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко назвал лучшего белорусского хоккеиста КХЛ.

«Мне кажется, Вадим Мороз. Парень очень талантливый. Виталия Пинчука еще могу отметить. У этих двух ребят при правильном отношении и подходе к делу будет большое будущее. Может быть, надо ехать в Национальную хоккейную лигу», — цитирует Терещенко Legalbet.by.

Оба хоккеиста выступают в КХЛ за минское «Динамо». В нынешнем сезоне 21-летний Мороз провел 33 матча и набрал 19 (12+7) очков. 22-летний Пинчук заработал 20 (14+6) баллов в 34 играх регулярного чемпионата.

Источник: Legalbet
Алексей Терещенко
Хоккей
КХЛ
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