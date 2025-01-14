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14 января, 23:50

Терещенко: «У Демидова есть потенциал стать звездой НХЛ»

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Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко оценил перспективы нападающего СКА Ивана Демидова.

«Иван Демидов показывает отличную игру, молодец! Ему дали больше игрового времени в СКА, и он оправдывает это доверие, дает результат. Конечно, ему надо ехать в НХЛ, попробовать себя там. Думаю, что у него есть потенциал стать нашей очередной звездой НХЛ. Дай бог, чтобы все получилось у него», — сказал Терещенко «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне КХЛ 19-летний Демидов провел за СКА 43 матча, в которых набрал 32 (14+18) очка. В 2024 году форвард был выбран клубом «Монреаль» в первом раунде на драфте НХЛ под общим пятым номером.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Алексей Терещенко
Иван Демидов
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