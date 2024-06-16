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Сегодня, 13:55

Терещенко выбрал самых прогрессирующих хоккеистов КХЛ

Виктория Кравченко
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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко назвал самых прогрессирующих игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Самый прогрессирующий игрок КХЛ? По минувшему сезону мне очень понравилось, как развивались Березкин и Силантьев. Они здорово сыграли в плей-офф, по ходу сезона набирали форму, опыт.

Также Римашевский и Чернышов тоже неплохо себя проявляют в «Динамо», хоть ребята еще совсем молодые. В целом от всех вышеназванных хоккеистов жду дальнейшего развития и улучшения игры. Если они хотят выходить на другой уровень, то они должны становиться лучше», — цитирует Терещенко Legalbet.

В сезоне-2023/24 КХЛ 22-летний Березкин провел за ярославский «Локомотив» 82 игры, забросил 13 шайб и отдал 33 результативные передачи. 23-летний Силантьев сыграл 61 матч в составе «Металлурга», забил восемь голов и отдал 20 ассистов.

У19-летнего нападающего Римашевского 54 матча за московское «Динамо», шесть заброшенных шайб и 11 голевых пасов. Чернышов провел 44 игры за бело-голубых, в которых 18-летний форвард забросил три шайбы и сделал один ассист.

Источник: https://legalbet.ru/news/tereshenko-perechislil-samih-progressiruyushih/
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