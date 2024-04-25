Терещенко — о финале Кубка Гагарина: «Металлург» нужно поздравить с заслуженной победой»

Чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко подвел итоги финала Кубка Гагарина-2024.

Обладателем трофея стал магнитогорский «Металлург», обыгравший «Локомотив» в серии со счетом 4-0.

«Скучным этот финал я бы точно не назвал, уровень хоккея в играх был очень приличным. Была борьба от первой до последней секунды почти в каждом матче, событий в самих встречах было достаточно.

Но, конечно, остался осадок, что финал пролетел так молниеносно. Думаю, болельщикам и любителям хоккея было мало. Хотелось бы увидеть больше матчей в главной серии сезона. Но случилось, как случилось, «Металлург» нужно поздравить с заслуженной победой. Хоккеисты и тренерский штаб большие молодцы, снимаю шляпу», — цитирует Терещенко Legalbet.

«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз своей истории. Ранее клуб завоевывал трофей в 2014 и 2016 годах.