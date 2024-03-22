Терещенко — об уходе Билялетдинова: «Он великий тренер и всем все уже давно доказал»

Чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение Зинэтулы Билялетдинова покинуть пост главного тренера «Ак Барса».

«Что-то у него не получилось, это правда. Но он великий тренер и всем все уже давно доказал. Я считаю, что его уход — это взвешенное и нормальное решение. Давайте скажем, что он дает дорогу молодым», — сказал Терещенко «СЭ».

Также Терещенко поделился мнением, на какой должности Зинэтула Билялетдинов может продолжить работу в хоккее.

«Я думаю, что его следующей работой может стать роль советника. Не думаю, что он решит стать функционером. Все-таки Зинэтула уже в возрасте, и те же перелеты серьезно сказываются на здоровье, уж поверьте. Ну а нам остается только ожидать, когда и какое решение примет Зинэтула Хайдярович», — добавил Терещенко.

Билялетдинов вернулся на пост главного тренера «Ак Барса» в декабре 2023 года. С командой он дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА (3-4). В нынешнем розыгрыше плей-офф казанский клуб проиграл в первом раунде «Автомобилисту» со счетом 1-4.

(Денис Сафронов)