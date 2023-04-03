Терещенко выступил против смены формата овертайма в плей-офф КХЛ

Бывший форвард сборной России Алексей Терещенко высказался против изменения формата овертайма в плей-офф КХЛ.

«Нет, менять ничего не надо. Это и есть хоккей. Да, в регулярном чемпионате играют в формате «3 на 3». Но в плей-офф цена ошибки высока. Здесь сказываются функциональное и физическое состояние команды. Хоккей начинается в формате «5 на 5», в таком же виде он должен и заканчиваться. Игра в формате «3 на 3» захватывающая и интересная. Но нужно оставить то, что есть. Формат «5 на 5» — это накал, желание, адреналин, эмоции. Для меня это более правильно. При формате «3 на 3» одни играют, а другие сидят. Я против смены формата», — приводит «Спорт День за Днем» слова Терещенко.

Ранее бывший форвард сборной России Валерий Каменский заявил, что регламент овертаймов является несовершенным, и его нужно менять.