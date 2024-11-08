Терещенко о возможном возрождении драфта в КХЛ: «Надо понять, как это будет работать»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал идею КХЛ возродить ярмарку юниоров.

«Насчет того, как будет выглядеть ярмарка юниоров КХЛ, сложно сейчас что-то говорить. Нужно получить окончательное предложение. У нас же школы прикреплены к первым командам. Надо понять, как это будет работать. К чему это все, как оно идет? Пока не совсем понятно», — цитирует Терещенко «РБ Спорт».

Ярмарка юниоров КХЛ ранее функционировала в лиге с 2009 по 2017 год, но затем была закрыта. 6 ноября появилась информация о том, что в КХЛ создадут рабочую группу для возрождения этого института.