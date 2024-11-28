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Сегодня, 16:45

Терещенко заявил, что не против иностранных тренеров в КХЛ уровня Боба Хартли

Камила Абдурахманова
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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что не против иностранных тренеров в КХЛ, если они уровня Боба Хартли.

«Я не против иностранных тренеров в КХЛ, если это специалисты уровня Боба Хартли. Помимо результата, они обучают, знают, что делать, помогают развиваться. От этого и команда в целом начинает показывать хоккей иного уровня. У меня был опыт работы с Хартли игроком, с удовольствием смотрел и учился у него. Это дало большое преимущество — не только хоккеистам, но и местным тренерам. Я видел всю работу, которую он проделывал в том числе в тренерской, передал много знаний. Для КХЛ это плюс, поэтому обеими руками за таких иностранных специалистов», — сказал Терещенко «ВсеПроСпорт».

Ранее «Авангард» сообщил, что новым тренером команды станет канадец Ги Буше. Контракт с 53-летним специалистом заключен до конца сезона-2025/26. Он примет команду в первой половине декабря. До момента приезда Буше исполнять обязанности главного тренера продолжит Сергей Звягин, который возглавляет «Авангард» с апреля.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Алексей Терещенко
ХК Авангард
Боб Хартли
Ги Буше

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