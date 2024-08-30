Тертышный опроверг сбор подписей Бурдасовым против генменеджера «Трактора»

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный рассказал, что его бывший одноклубник Антон Бурдасов не организовывал сбор подписей против генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова.

33-летний Бурдасов в межсезонье покинул челябинский клуб и подписал контракт с «Барысом» из Астаны.

«Бурдасов собирал подписи против Волкова? Ой, не... Что, делать нечего? Как такое можно придумать? Какие еще подписи? Мы же не в СССР. Единственные подписи, которые мы ставим, это сколько клюшек и формы мы получили. Так что ничего такого не было. Я читал и смеялся. Мы все в одной лодке, Алексей Волков с нами ест в одной столовой, а мы против него подписи будем собирать? Хотя новость, конечно, была резонансная, все «Трактор» обсуждали», — цитирует Тертышного Sport24.