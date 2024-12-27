Тертышный перешел из «Трактора» в «Торпедо» в обмен на Почивалова

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный в результате обмена перешел в «Торпедо», сообщает пресс-служба черно-белых. Ранее об этом стало известно «СЭ».

В обратном направлении проследовал форвард Денис Почивалов. Также челябинская команда получила права на нападающего Павла Дорофеева.

«Ключевой момент этой сделки заключается в том, что Никите Тертышному нужен новый вызов в карьере, который он не может получить в «Тракторе». Мы благодарим игрока за вклад в общий результат и неравнодушие на площадке, а также вне ее», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

В нынешнем сезоне 26-летний Тертышный провел 37 матчей за «Трактор» и набрал 12 (6+6) очков. На счету 23-летнего Почивалова 8 (5+3) результативных баллов в 23 играх за «Торпедо».