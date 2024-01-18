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Сегодня, 03:09

Тертышный: «Любой проигрыш обиден, в этом матче — вдвойне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Трактора» Никита Тертышный прокомментировал поражение от «Северстали» (0:1 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Любой проигрыш обиден, в этом матче — вдвойне. Было тяжело, просто не шла шайба в ворота что у нас, что у «Северстали». Дело дошло до буллитов, и мы не смогли их забить. У соперника были попадания в штангу, у нас тоже стопроцентные моменты, и я мог забивать. Проблем у нашей команды нет, надо просто добавить в реализации. У нас хороший коллектив, все друг друга чувствуют», — цитирует «РБ Спорт» Тертышного.

17 января челябинский клуб отпраздновал 15-летний юбилей своей ледовой арены.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/forvard-traktora-terty-shny-j-ob-ektivno-govorya-ya-dalek-ot-svoej-luchshej-igry/
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