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Сегодня, 13:56

Форвард «Трактора» Тертышный: «Дополню свой тренировочный процесс боксом, вдруг придется принять бой»

Алина Савинова
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Нападающий «Трактора» Никита Тертышный прокомментировал драку с Александром Хмелевски в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:2).

«Драка с Хмелевски? Это была моя первая драка во взрослом хоккее вообще, чтобы мы скинули краги и понеслась. Было весело, слава богу, он мне ни разу не попал, а я ему один разочек попал, так что драка была скомканная. В этом году, думаю, пойду дополню свой тренировочный процесс боксом, чтобы удар был поставлен: мало ли, вдруг придется принять бой», — приводит «Чемпионат» слова Тертышного.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 24-летний форвард провел 64 матча за «Трактор», отметился 8 заброшенными шайбами и 22 результативными передачами.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5067563-tertyshnyj-dopolnyu-trenirovochnyj-process-boksom-vdrug-pridyotsya-prinyat-boj.html
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