Тертышный рассказал о своем будущем на посту и. о. главного тренера «Витязя»

Исполняющий обязанности главного тренера «Витязя» Алексей Тертышный рассказал, что не обсуждал пока с руководством команды свое будущее.

«Пока ничего в этом плане не обговаривалось, потому что это быстро все произошло и времени на обсуждение не было. Надо было готовиться к следующей игре», — цитирует Тертышного ТАСС.

«Витязь» объявил об уходе главного тренера Александра Завьялова 3 октября. И. о. главного тренера был назначен Тертышный. «Витязь» занимает 11-ю строчку в Западной конференции, набрав девять очков в 15 матчах.