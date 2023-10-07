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Сегодня, 17:45

Тертышный рассказал о своем будущем на посту и. о. главного тренера «Витязя»

Виктория Кравченко
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Исполняющий обязанности главного тренера «Витязя» Алексей Тертышный рассказал, что не обсуждал пока с руководством команды свое будущее.

«Пока ничего в этом плане не обговаривалось, потому что это быстро все произошло и времени на обсуждение не было. Надо было готовиться к следующей игре», — цитирует Тертышного ТАСС.

«Витязь» объявил об уходе главного тренера Александра Завьялова 3 октября. И. о. главного тренера был назначен Тертышный. «Витязь» занимает 11-ю строчку в Западной конференции, набрав девять очков в 15 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/18939077
Алексей Тертышный
ХК Витязь
Александр Завьялов
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