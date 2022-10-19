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КХЛ

Сегодня, 03:38

Тимашов — о поражении от «Локомотива»: «Равная игра, мы старались, но чуть-чуть не получилось»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Северстали» Николай Тимашов прокомментировал поражение от «Локомотива» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Равная игра, мы старались, но чуть-чуть не получилось. Невезение? Я так не считаю, значит, сами недоработали, раз пропустили. Каждая игра заряжает нас, тем более проиграли, значит, нужно зарядиться и готовиться к следующему матчу. Мой гол? Подняли на синюю линию, хороший перевод от партнеров, попал», — цитирует пресс-служба лиги Тимашова.

«Северсталь» с 22 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Локомотив» идет на 3-й строчке (27 очков).

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/18/504060.html
Николай Тимашов
Хоккей
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Северсталь
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