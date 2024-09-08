Тимашов рассказал, в чем КХЛ превосходит Швейцарскую национальную лигу

Нападающий «Сочи» Дмитрий Тимашов поделился впечатлениями от Швейцарской национальной лиги. Прошлый сезон форвард провел в «Ажуа» и стал третьим бомбардиром команды с 20 (9+11) очками.

«Очень хорошая лига! Высокий уровень профессионального мастерства, много шансов. КХЛ намного быстрее, чем Швейцарская национальная лига», — цитирует Тимашова Legalbet.

В июле «Сочи» объявил о подписании однолетнего контракта с 27-летним хоккеистом. Тимашов 7 сентября дебютировал в КХЛ в матче против «Спартака» (2:1 Б).