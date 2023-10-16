Тимкин — о победе над минским «Динамо»: «Непростой матч, была борьба, но мы выдержали»

Форвард «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин подвtл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (4:2).

— Получился непростой матч, была борьба, но мы выдержали, — приводит слова Тимкина официальный сайт клуба. — Немного упустили то, что соперник сравнял счет, но вытащили матч и победили.

— Где упустили игру?

— Сложно сказать. В целом контролировали игру, но где-то соперник нашел лазейки, подловил на ошибках.

— Что скажете о своей голевой передаче между ног? Как почувствовали соперника?

— Надо было выводить шайбу из зоны, так и получилось (смеется). То ли еще будет.

— Трибуны очень рады вашему голу. Насколько вам приятно?

— Очень приятно, я почувствовал поддержку трибун, спасибо им. Крутые эмоции.

«Салават Юлаев» с 22 очками занимает четвертое место в Восточной конференции после 18 матчей. «Динамо» (18 очков) идет восьмым на «Западе» после 17 игр.