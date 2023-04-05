Тимкин: «В плей-офф «Салавату» не хватило удачи. Мы переигрывали «Адмирал», но не смогли забить»

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин заявил, что его команде не хватило удачи в плей-офф КХЛ.

«Чего нам не хватило в плей-офф? На самом деле, удачи. Мы переигрывали соперника, но не могли забить. Но такое в спорте бывает. Хорошо сыграл и вратарь «Адмирала» Никита Серебряков. Парень действительно хорошо весь сезон играл. Бывает, что вратарь в одном-двух матчах все поймает, а потом идет «посадка». А Серебряков во всех играх держал уровень, и это вызывает уважение. С «Ак Барсом» он тоже команду много выручал. Молодец», — приводит «РБ Спорт» слова Тимкина.

«Салават Юлаев» в сезоне-2022/23 проиграл «Адмиралу» со счетом 2-4 в первом раунде плей-офф.