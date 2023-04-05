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Сегодня, 11:26

Тимкин: «В плей-офф «Салавату» не хватило удачи. Мы переигрывали «Адмирал», но не смогли забить»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин заявил, что его команде не хватило удачи в плей-офф КХЛ.

«Чего нам не хватило в плей-офф? На самом деле, удачи. Мы переигрывали соперника, но не могли забить. Но такое в спорте бывает. Хорошо сыграл и вратарь «Адмирала» Никита Серебряков. Парень действительно хорошо весь сезон играл. Бывает, что вратарь в одном-двух матчах все поймает, а потом идет «посадка». А Серебряков во всех играх держал уровень, и это вызывает уважение. С «Ак Барсом» он тоже команду много выручал. Молодец», — приводит «РБ Спорт» слова Тимкина.

«Салават Юлаев» в сезоне-2022/23 проиграл «Адмиралу» со счетом 2-4 в первом раунде плей-офф.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-timkin-v-plej-off-salavatu-ne-hvatilo-udachi-my-pereigry-vali-admiral-no-ne-mogli-zabit/
Евгений Тимкин
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