Сегодня, 18:26
Форвард «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин прокомментировал гостевую победу уфимской команды над «Авангардом» (4:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Эта игра стала для нападающего 800-й в карьере.
«Сегодня старался играть как молодой, как будто это мой первый матч. Такая же была напористость на ворота, азарт. Когда был помоложе, было легче бегать, а сейчас все тяжелее и тяжелее. на этом нельзя останавливаться, хочется сыграть как можно больше и догнать Евгения Бирюкова», — приводит слова хоккеиста сайт «Салавата Юлаева».
На счету 37-летнего одноклубника Тимкина Евгения Бирюкова 1145 проведенных матчей в карьере.
33-летний Тимкин в этом сезоне провел 21 игру и набрал 5 (2+3) очков.
«Салават Юлаев» с 59 очками занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Авангард» (61) идет вторым на «Востоке».