Тимкин — о победе «Салавата» над «Авангардом»: «Старался играть как молодой»

Форвард «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин прокомментировал гостевую победу уфимской команды над «Авангардом» (4:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Эта игра стала для нападающего 800-й в карьере.

«Сегодня старался играть как молодой, как будто это мой первый матч. Такая же была напористость на ворота, азарт. Когда был помоложе, было легче бегать, а сейчас все тяжелее и тяжелее. на этом нельзя останавливаться, хочется сыграть как можно больше и догнать Евгения Бирюкова», — приводит слова хоккеиста сайт «Салавата Юлаева».

На счету 37-летнего одноклубника Тимкина Евгения Бирюкова 1145 проведенных матчей в карьере.

33-летний Тимкин в этом сезоне провел 21 игру и набрал 5 (2+3) очков.

«Салават Юлаев» с 59 очками занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Авангард» (61) идет вторым на «Востоке».