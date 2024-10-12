Давыдов назвал причины поражения «Северстали» от «Куньлуня»

Защитник «Северстали» Тимофей Давыдов прокомментировал поражение от «Куньлуня» (0:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Мы пропустили глупые голы, допустили ошибки и вследствие этого на табло счёт с нулём. И не в нашу пользу», — цитирует пресс-служба лиги Давыдова.

«Северсталь» с 16 очками занимает 6-е место в Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» идет на 9-й строчке — 13 очков.