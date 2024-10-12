Давыдов назвал причины поражения «Северстали» от «Куньлуня»

Сегодня, 04:01
Защитник «Северстали» Тимофей Давыдов прокомментировал поражение от «Куньлуня» (0:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
«Мы пропустили глупые голы, допустили ошибки и вследствие этого на табло счёт с нулём. И не в нашу пользу», — цитирует пресс-служба лиги Давыдова.
«Северсталь» с 16 очками занимает 6-е место в Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» идет на 9-й строчке — 13 очков.
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|Трактор
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|Автомобилист
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|Сибирь
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|Нефтехимик
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|Металлург Мг
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|Ак Барс
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|Сал. Юлаев
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|Адмирал
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|Лада
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|Авангард
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|Амур
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|Барыс
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Шабанов Максим
Трактор
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Артамонов Никита
Торпедо НН
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Абрамов Виталий
ЦСКА
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
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Ливо Джош
Салават Юлаев
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|И
|П
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|14
|12
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Петан Ник
Ак Барс
|11
|11
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Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11
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Летунов Максим
Торпедо НН
|14
|11
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Да Коста Стефан
Автомобилист
|15
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