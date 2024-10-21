Сегодня, 17:20
Капитан «Сочи» Тимур Хафизов рассказал, как на него повлияла мотивационная речь экс-капитана «леопардов» Никиты Щитова в раздевалке команды перед игрой FONBET Чемпионата КХЛ с «Витязем».
«Речь была достаточно колючая. Где-то кому-то, может, по самолюбию ударило. Все люди разные в команде. Меня немного задели какие-то слова даже. Но задели в положительном смысле — подстегнули! Ни в коем случае, никаких обид. Есть люди, кто, может, мимо ушей пропускает такие вещи, но перчинки дал», — цитирует Хафизова Legalbet.
Встреча команд прошла 10 октября и завершилась победой «Витязя» в овертайме — 3:2.
После поражения от подмосковной команды сочинцы проиграли «Локомотиву» (1:2) и победили «Куньлунь» (4:0) с ЦСКА (4:3 Б).
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|Трактор
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|Автомобилист
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|Сибирь
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|Адмирал
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|Нефтехимик
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|7
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|Металлург Мг
|19
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|10
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|Ак Барс
|15
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|6
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|8
|Сал. Юлаев
|14
|8
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|16
|9
|Лада
|18
|7
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|16
|10
|Авангард
|17
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|Амур
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|Барыс
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Абрамов Виталий
ЦСКА
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|18
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Мерфи Тревор
Сибирь
|16
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Артамонов Никита
Торпедо НН
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Шабанов Максим
Трактор
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Грицюк Арсений
СКА
|16
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|И
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Барак Дерек
Витязь
|17
|11
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Ружичка Адам
Спартак
|18
|10
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Артамонов Никита
Торпедо НН
|17
|9
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Петухов Егор
Адмирал
|17
|9
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Аймурзин Данил
Северсталь
|17
|9
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Абрамов Виталий
ЦСКА
|18
|9
|И
|П
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|15
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Мерфи Тревор
Сибирь
|16
|14
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Деанджело Энтони
СКА
|9
|13
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Да Коста Стефан
Автомобилист
|17
|13
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Гутик Даниил
Адмирал
|17
|13
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Петан Ник
Ак Барс
|14
|12