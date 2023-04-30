Титов считает, что ЦСКА совершил подвиг в плей-офф КХЛ

Чемпион мира по хоккею Герман Титов отреагировал на победу ЦСКА над «Ак Барсом» в финальной серии плей-офф КХЛ.

«Мне очень понравился финал Кубка Гагарина. Было видно, что ЦСКА и «Ак Барс» — равные команды. «Армейцы» победили заслужено, потому что у них был долгий путь к трофею. Они поставили рекорд по сыгранным играм в плей-офф — 27 матчей из 28 возможных. Честь ЦСКА за это, что они выдержали такую нагрузку и давление в серии. Они совершили подвиг», — цитирует Титова Metaratings.ru.

29 апреля ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.