Ткачев: «Если будем выигрывать, то без разницы, в какой хоккей играть»

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачев считает, что в хоккее главное — победы, а не стиль игры.

«Команды стали плюс-минус равные. Может быть, немного поменялся стиль игры. Хотя многие команды показывают абсолютно разную картинку на площадке. Интересно играть. Интерес возрос. Нет каких-то предсказуемых матчей. Следовательно, болельщику тоже интересно приходить на трибуны, смотреть на красивый хоккей. Думаю, все это движется в правильном направлении. Если «Трактор» будет выигрывать, то без разницы, в какой хоккей играть. Главное, чтобы команда побеждала», — цитируют «Известия» Ткачева.

«Трактор» набрал 34 очка в 28 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции.