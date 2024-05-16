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16 мая, 23:35

Ткачев назвал лучших игроков сезона в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев рассказал, кого считает лучшими игроками минувшего сезона в КХЛ.

«В этом сезоне могу выделить пару игроков: Коля Голдобин провел хороший сезон и Никита Гусев побил рекорд КХЛ, поэтому тут все очевидно. Они заслужили быть в числе лучших.

Себя я не могу внести в этот список. Это другие люди должны смотреть. В личном плане я доволен: это был, наверное, лучший сезон в моей карьере. Немного не хватило для звания лучшего бомбардира, но десять пропущенных игр мне стоили этого», — приводит слова Ткачева Metaratings.

В минувшем сезоне Ткачева набрал 75 (20+55) очков в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на счету 28-летнего форварда 11 (0+11) очков в 12 играх.

Источник: Metaratings
Владимир Ткачев (Авангард)
Хоккей
КХЛ
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