Ткачев объяснил успешный старт «Трактора» в новом сезоне

Сегодня, 17:33
Нападающий «Трактора» Владимир Ткачев в интервью «СЭ» прокомментировал успешный старт сезона для команды.
— В чем сила «Трактора»? Почему вы стали играть так здорово?
— Самоотдача, дисциплина.
— Какое самое главное отличие между Заварухиным и Гру?
— Разный стиль игры, мы стали по-другому играть в средней зоне. Все упирается в детали, как мы выходим из зоны, подстраиваемся иногда под соперника.
— Видео больше стало?
— Не скажу. Все видео короткие, просто чтобы передать суть, а дальше мы сами выполняем.
— Собрания длиннее?
— Нет.
— Слышал, что у вас отменили утренние раскатки?
— Их не отменили, они по желанию просто. Кто-то из ребят приезжает, кто-то остается в гостинице и приезжает в зал, — сказал Ткачев.
Бенуа Гру возглавил челябинцев в начале мая. После 10 матчей «Трактор» с 14 очками занимает третье место в Восточной конференции КХЛ.