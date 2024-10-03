Ткачев объяснил успешный старт «Трактора» в новом сезоне

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачев в интервью «СЭ» прокомментировал успешный старт сезона для команды.

— В чем сила «Трактора»? Почему вы стали играть так здорово?

— Самоотдача, дисциплина.

— Какое самое главное отличие между Заварухиным и Гру?

— Разный стиль игры, мы стали по-другому играть в средней зоне. Все упирается в детали, как мы выходим из зоны, подстраиваемся иногда под соперника.

— Видео больше стало?

— Не скажу. Все видео короткие, просто чтобы передать суть, а дальше мы сами выполняем.

— Собрания длиннее?

— Нет.

— Слышал, что у вас отменили утренние раскатки?

— Их не отменили, они по желанию просто. Кто-то из ребят приезжает, кто-то остается в гостинице и приезжает в зал, — сказал Ткачев.

Бенуа Гру возглавил челябинцев в начале мая. После 10 матчей «Трактор» с 14 очками занимает третье место в Восточной конференции КХЛ.