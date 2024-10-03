Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:33

Ткачев объяснил успешный старт «Трактора» в новом сезоне

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачев в интервью «СЭ» прокомментировал успешный старт сезона для команды.

— В чем сила «Трактора»? Почему вы стали играть так здорово?

— Самоотдача, дисциплина.

— Какое самое главное отличие между Заварухиным и Гру?

— Разный стиль игры, мы стали по-другому играть в средней зоне. Все упирается в детали, как мы выходим из зоны, подстраиваемся иногда под соперника.

— Видео больше стало?

— Не скажу. Все видео короткие, просто чтобы передать суть, а дальше мы сами выполняем.

— Собрания длиннее?

— Нет.

— Слышал, что у вас отменили утренние раскатки?

— Их не отменили, они по желанию просто. Кто-то из ребят приезжает, кто-то остается в гостинице и приезжает в зал, — сказал Ткачев.

Бенуа Гру возглавил челябинцев в начале мая. После 10 матчей «Трактор» с 14 очками занимает третье место в Восточной конференции КХЛ.

Хоккей
КХЛ
ХК Трактор

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Кенгуренок Крош найден живым. Его хотели обменять на редкую обезьяну
Пакистан отказался, с Медиалигой и клубами РПЛ играть не хотят. Почему сборная России рискует остаться без матчей в октябре
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Чекалины и их партнер подозреваются в выводе из РФ более 250 млн рублей
Первый гол Виллиана Жозе принес «Спартаку» победу над «Динамо»
Арбитра из Италии отстранили от работы в Лиге чемпионов
Сегодня
Вчера
Неделя