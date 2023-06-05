Звезда КХЛ Ткачев — о вбросе в СМИ фейк-новости про его финансовые запросы: «Чтобы болельщики нас офигевшими считали»

Нападающий «Авангарда» Владимир Э. Ткачев в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не вел никаких переговоров с омским клубом о продлении контракта и тем более о его финансовых условиях.

— Больше удивляет, что вы так легко отказываетесь от больших денег, которые вам готовы платить в КХЛ.

— Мне всего 27 лет. Чувствую, что еще могу расти. Деньги? Да, хорошо, когда они есть. Но я хочу развиваться как профессионал. Хочу закрепиться в сильнейшей лиге мира, и пока существует такая возможность, я буду пытаться. Почему-то всем кажется, что у меня не получилось в системе «Лос-Анджелеса». Но это не так. Да, я не сыграл в НХЛ полный сезон, но в каких-то моментах значительно добавил. И сейчас чувствую, что готов играть и на самом высоком уровне.

— А чем вы стали лучше?

— Да в той же борьбе у борта.

— Что за информация появилась после окончания сезона. Дескать, вы просите огромные деньги у «Авангарда». Называли даже сумму — 120 миллионов.

— Начнем с того, что ни я, ни мой агент не разговаривали с омским клубом насчет финансовых условий. Я не понимаю, откуда в СМИ появились такие суммы. С нашей стороны никаких условий не выдвигалось.

— Почему?

— Да потому что я решил поехать в Северную Америку. И когда завершилась серия с «Авангардом», то я укрепился в этом мнении.

— «Авангард» вам предлагал подписать новый контракт во время прошлого сезона?

— Опять же, никакой конкретики, никаких цифр. Все было как-то мимоходом, типа, давай начнем переговоры. Я всегда отвечал, что к этому вопросу мы вернемся только после окончания сезона, так как хотелось сконцентрироваться на игре за «Авангард». Никогда не было моего согласия или отказа, не доходило до обсуждения вопросов. Я свою позицию четко говорил в момент, когда у меня спрашивали, а такое было три-четыре раза.

— Откуда же сумма в СМИ?

— Не знаю, чтобы болельщики нас офигевшими считали. Мол, вот просят огромные деньги. Еще раз повторю: мы с «Авангардом» не выходили на тот уровень переговоров, когда обсуждаются условия.