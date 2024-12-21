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Сегодня, 11:13

Ткачев — о новом контракте с «Авангардом»: «Спасибо за уверенность и доверие»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Авангарда» Владимир Ткачев прокомментировал продление контракта с клубом.

«Еще 5,5 лет. Все файн. Спасибо клубу за уверенность и доверие», — написал Ткачев в соцсетях.

Ткачев выступает за команду из Омска с 2022 года. В нынешнем сезоне 29-летний форвард еще не выходил на лед. Летом во время подготовки он получил тяжелую травму — разрыв ахиллова сухожилия. По словам Чистякова, восстановление хоккеиста идет полным ходом, и прогноз на его скорое возвращение благоприятный.

После 35 матчей «Авангард» с 36 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Владимир Ткачев (Авангард)
КХЛ
ХК Авангард
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