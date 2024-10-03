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Сегодня, 16:59

Ткачев рассказал об изменениях в «Тракторе» под руководством Бенуа Гру

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Нападающий «Трактора» Владимир Ткачев в интервью «СЭ» поделился мнением об изменениях в команде после назначения главным тренером Бенуа Гру.

— Атмосфера изменилась в раздевалке? Стало больше порядка?

— Я бы не сказал, потому что атмосфера больше зависит от игроков, а порядок был всегда.

— Как ты думаешь, тот сильный хоккей, который вы показываете сейчас — надолго?

— Вообще, не хочется верить в какие-то спады. Мне кажется, вполне можно пройти [сезон] без этих спадов, правильно готовиться к своему делу и только добавлять, — сказал Ткачев.

Бенуа Гру возглавил челябинцев в начале мая. После 10 матчей «Трактор» с 14 очками занимает третье место в Восточной конференции КХЛ.

Хоккей
КХЛ
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Бенуа Гру

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