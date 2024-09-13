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Сегодня, 08:30

Ткачев — самый дорогой хоккеист КХЛ, Буше и Яшкин — в топ-3, Гусев и Радулов — в топ-30, Кузнецов делит 66-е место

Отдел хоккея «СЭ»
Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«СЭ» составил рейтинг зарплат хоккеистов FONBET Чемпионата КХЛ.

Как и в прошлом сезоне, лидер — нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев, чей заработок в межсезонье возрос с 101 до 120 миллионов рублей за сезон.

Также в тройку вошел еще один форвард омского клуба Рид Буше (95) и представитель «Ак Барса» Дмитрий Яшкин (90).

Отметим, что Никита Гусев и Александр Радулов попали в топ-30 самых дорогих игроков КХЛ (по 70 миллионов), а вот новичок СКА Евгений Кузнецов занял только 66-е место (50). В рейтинге не учитываются его потенциальные бонусы (900 миллионов в случае выполнения всех условий), также отметим, что с сезона-2025/26 его оклад возрастет до 92 миллионов.

Все зарплаты игроков КХЛ — смотрите здесь

Александр Радулов
Владимир Ткачев (Авангард)
Дмитрий Яшкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Никита Гусев
Рид Буше
Хоккей
КХЛ

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