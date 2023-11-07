Точицкий назначен вице-президентом КХЛ по хоккейным операциям

Российский функционер Андрей Точицкий назначен на должность вице-президента по хоккейным операциям КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

«Благодарен руководству Континентальной хоккейной лиги за оказанное доверие. Для меня честь присоединиться к команде, которая продвигает нашу игру и делает чемпионат КХЛ с каждым годом все интереснее. Теперь приступаю к работе и нужно доказывать все не словами, а делами», — приводит пресс-служба КХЛ слова Точицкого.

Отмечается, что в зону ответственности Точицкого войдет руководство департаментами проведения соревнований, безопасности, медицинское управление, департамент взаимодействия с игроками и ЖХЛ.

В июле 53-летний специалист покинул пост исполнительного директора СКА, который занимал с лета 2021 года. Точицкий работал в петербургском клубе на разных должностях с момента основания КХЛ. Вместе с армейцами он дважды завоевывал Кубок Гагарина.