Точицкий — о сокращении лимита на легионеров в КХЛ: «Своевременное, разумное решение»

Исполнительный директор СКА Андрей Точицкий прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.

«В СКА предельно позитивно отреагировали на сокращение лимита. Своевременное, разумное решение. Нормальное и приемлемое. У нас в клубе легионеров сейчас по сути нет. Только Дима Яшкин. И то лишь из-за того, что заигран за сборную Чехии. Так-то он русскоговорящий парень из Омска. Сейчас ситуация такая, что приезд легионеров качественного уровня к нам под большим вопросом. Поэтому нет никаких проблем, что их будет трое в каждом клубе. Ни для нашего клуба, ни для всех остальных.

К сожалению, ряд клубов у нас комплектуются таким способом, что если есть пять легионерских мест, то все пять они стремятся заполнить. Не буду все остальные аспекты освещать, но такая ситуация есть. Поэтому не вижу ничего плохого, что этот вопрос сейчас решен со стороны Минспорта РФ. Это сделано своевременно», — цитируют «Известия» Точицкого.

С сезона-2023/24 клубы КХЛ смогут включать в заявку не более трех легионеров. Сейчас лимит — пять иностранцев.