Канадец Тодд — о переходе в «Салават»: «Я приехал сюда за победами. Это моя главная цель»

Нападающий «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд, подписавший в межсезонье однолетний контракт с клубом, объяснил в интервью «СЭ», почему решил продолжить карьеру в КХЛ.

— Почему решили продолжить карьеру в КХЛ?

— Я открываю для себя новую лигу. Очень рад оказаться здесь и сыграть в сильном чемпионате. Я приехал сюда за победами. Это моя главная цель.

— Что раньше слышали о КХЛ?

— Не так много. Разве что видел, как русские ребята смотрели матчи, например, в поездках на автобусе. Я делал это вместе с ними. Но ничего особенного для себя не приметил.

— Что больше всего беспокоит легионеров, когда они переезжают играть в другую страну?

— В первую очередь всегда волнует вопрос быта: как мы обустроимся с женой, какой город, какая арена, какие условия созданы для тренировок на арене. В любом случае я общался с игроками, которые раньше выступали в КХЛ. Шакир и Джош помогли мне с информацией, поэтому переезд сложился легче, чем ожидалось.