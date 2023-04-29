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Сегодня, 22:23

Токранов, Хафизуллин и Петров покинут «Ак Барс». Нападающий может перейти в минское «Динамо»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Динар Хафизуллин.
Фото ХК «Ак Барс»
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По информации «СЭ», защитники Василий Токранов и Динар Хафизуллин, а также форвард Кирилл Петров покинут «Ак Барс» в межсезонье.

При этом контракты первых двоих заканчиваются только через сезон, а вот нападающий станет 1 мая неограниченно свободным агентом. Петров, по нашим данным, может перейти в минское «Динамо».

34-летний Хафизуллин набрал 10 (0+10) очков в 41 матче прошедшего регулярного чемпионата КХЛ и провел 4 игры в плей-офф.

У 33-летнего Токранова 11 (4+7) очков в 35 матчах регулярки и 1 результативная передача в 7 матчах плей-офф.

На счету 33-летнего Петрова 19 (12+7) очков в 60 матчах регулярки и 7 (3+4) в 22 играх плей-офф.

Василий Токранов
Динар Хафизуллин
Кирилл Петров
КХЛ
ХК Ак Барс
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