Толчинский извинился перед болельщиками за поражение от «Спартака»

Нападающий СКА Сергей Толчинский рассказал о неудачной серии армейцев и извинился перед болельщиками за поражение в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Спартака» (0:3).

«Спартак» хорошо играл. Мы очень медленно, плохо начали первый период — возможно, сказывается какая-то нервозность: для многих ребят это была первая официальная игра на домашней арене. Хотелось бы попросить прощения у болельщиков — 12 тысяч пришло, а мы показали абсолютно не тот хоккей, в который мы умеем играть. У нас много новых ребят, нам нужно время, чтобы сыграться. Видно, что иногда еще нет взаимодействия, которое может быть. Но это вопрос времени — команда у нас очень хорошая, хорошие игроки. Уверен, что все будет хорошо. Сезон только начался, опять же новая команда. Это будет нам как полезный урок. Самое главное — попасть в плей-офф, а основная задача — выиграть кубок. Чемпионат — это подготовка к плей-офф, поэтому такие поражения тоже бывают полезны", — приводит «Спорт День За Днем» слова Толчинского.

СКА занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 4 очка в 5 встречах. 15 сентября клуб из Санкт-Петербурга встретится с «Динамо».

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 5 матчей за СКА, в которых набрал 4 очка (1+3).