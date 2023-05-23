Толчинский перешел в СКА

Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Сергей Толчинский подписал контракт со СКА.

Главный тренер питерского клуба Роман Ротенберг опубликовал фото форварда в своем Telegram-канале.

«Коллективный труд и личный вклад каждого!» — подписал фото Ротенберг.

По информации «СЭ», контракт рассчитан на пять лет.

С 2020 года Толчинский играл за «Авангард». В сезоне-2022/23 28-летний нападающий провел 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 56 (16+40) очков. В плей-офф — 7 (5+2) очков в 14 матчах.