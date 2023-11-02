Толчинский о поражении СКА от «Авангарда»: «Нужно искать позитив, сезон длинный»

Нападающий СКА Сергей Толчинский прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Неправильно вернулись в оборону — из-за этого получили первый гол. Второй пропустили из-за индивидуальных ошибок. У «Авангарда» хорошо сыграло первое звено, оно реализовывает моменты. После счета 1:4 начали играть как надо, но три гола отыграть непросто.

Было интересно сыграть против бывших партнеров. С кем-то из игроков «Авангарда» я брал Кубок. Интересно было играть против омских болельщиков. Что было делать в третьем периоде? Нужно было рисковать. Здорово, что играли да конца. Трудно сказать, попали ли мы в эмоциональную яму. Мы часто по моментам переигрываем соперника, но нас наказывают за индивидуальные ошибки. Нужно искать позитив, сезон длинный», — цитирует «РБ Спорт» Толчинского.

СКА занимает девятое место в таблице Западной конференции с 24 очками в 24 матчах. Команда из Санкт-Петербурга проведет следующий матч 4 ноября на выезде против «Витязя».