Толчинский подписал пятилетний контракт со СКА

Как стало известно «СЭ», форвард Сергей Толчинский договорился о подписании пятилетнего соглашения со СКА.

С 2020 года Толчинский играл за «Авангард». В сезоне-2022/23 28-летний нападающий провел 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 56 (16+40) очков. В плей-офф — 7 (5+2) очков в 14 матчах.

Форвард является воспитанником ЦСКА. С сезона-2012/13 россиянин играл в Северной Америке, в том числе за клубы «Су-Сент-Мэри Грейхаундс» (ОХЛ), «Шарлотт Чекерз» (АХЛ), а также за «Каролину» в НХЛ — четыре матча, в которых сделал две результативные передачи. В июне 2018 года Толчинский вернулся в ЦСКА.