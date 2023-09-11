Толчинский: «Меня почти отправили в «Локомотив»

Нападающий СКА Сергей Толчинский в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о несостоявшемся обмене из «Авангарда» в ярославский клуб.

— Бабаев говорил нам, что отношение к вам в «Авангарде» и попытка обменять по ходу сезона повлияли на итоговое решение.

— Разговор об обмене был. Меня почти отправили в «Локомотив». Это тоже позднее сыграло свою роль. Ты выступаешь не первый год в одном клубе, завоевал с ним кубок, и кажется, что нашел свою команду. Боб Хартли вообще говорил, что я могу стать главной звездой «Авангарда», вокруг которой все строится в долгую. И тут — бац! Ни с того ни с сего тебя хотят обменять! Игорь Никитин звонит мне и спрашивает, что я об этом думаю. Только я ничего в тот момент не понимал. Подумал: «Как меня вообще могут обменять из «Авангарда»? Почему? Что случилось?» Игорь Валерьевич даже сказал, в каком звене и с кем я буду играть в «Локомотиве». «Ну, ладно,» — думаю. Хотя после окончания сезона я об этом вроде бы забыл, но какой-то осадок внутри остался.