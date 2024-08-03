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Сегодня, 08:45

Толчинский считает, что переход Кузнецова придаст СКА огромный импульс

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий СКА Сергей Толчинский в разговоре с «СЭ» высказался о переходе Евгения Кузнецова в клуб.

— Новость межсезонья — переход Евгения Кузнецова в СКА. Насколько большой импульс придаст его приход в команду?

— Думаю, огромный импульс. С Евгением сыграть в команде — плюс в мастерстве, в лидерстве. Это будет супер как на льду, так и в раздевалке, потому что все знают, что Женя очень веселый и компанейский парень. Поэтому все только рады!

31 июля армейцы объявили о подписании 32-летнего Кузнецова, его контракт рассчитан на 4 года.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Сергей Толчинский
ХК СКА
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