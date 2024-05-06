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Сегодня, 11:30

Толчинский высказал мнение о том, кто должен быть признан лучшим игроком КХЛ

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Нападающий СКА и сборной «России 25» Сергей Толчинский в эксклюзивном интервью «СЭ» назвал имя лучшего полевого игрока и лучшего вратаря, по его мнению.

— Если бы вы решали, кто будет MVP чемпионата, то на ком остановили свой выбор? Гусев, Буше, Ткачев?

— Голдобина нет?

— Голдобин только до Нового года играл хорошо.

— Ну вот я про эти спады и говорил ранее. Что касается MVP, то я считаю, что Ткачев.

Сергей Толчинский. «Не считаю, что у меня был провальный сезон». Толчинский — об игре за сборную и СКА

— Почему не Гусев?

— Гусь провел шикарный сезон, побил рекорд по очкам. Но показалось, что Ткачев, когда у его команды были игры с серьезными соперниками, больше приносил своими действиями пользы, а не только набирал очки, был более заметен. У Гусева мастерство, конечно, невероятное, его может быть не видно на площадке всю игру, а в статистику заглянешь — четыре очка за матч. А Ткача на льду всегда видно.

— С точки зрения лучшего вратаря, интриги, наверное, нет?

— Я не очень во вратарях разбираюсь, но то, что Набоков всего три шайбы пропустил в финальной серии, — это, конечно, невероятно.

Сергей Толчинский
КХЛ
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