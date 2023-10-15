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«Торонто» на арене «Scotiabank Arena» сыграет в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 против «Миннесоты». Матч пройдет 15 октября в Торонто (Канада). начало — в 02.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Торонто» — «Миннесота» будет доступна бесплатно и в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».
В сезоне 2022 / 2023 «Торонто» заняло четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции со 111 очками и стало вторым в Атлантическом дивизионе. В Кубке Стэнли «Мэйпл Ливз» в полуфинале Востока проиграли в серии «Флориде» (1-4).
«Миннесота Уайлд» выступает в НХЛ с сезона 2000 / 2001. Лучшее достижением клуба — победа в Центральном дивизионе (2007 / 2008) и выход в финал Западной конференции (2002 / 2003).
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