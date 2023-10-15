«Торонто» на арене «Scotiabank Arena» сыграет в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 против «Миннесоты». Матч пройдет 15 октября в Торонто (Канада). начало — в 02.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Торонто» — «Миннесота» будет доступна бесплатно и в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».