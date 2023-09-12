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Сегодня, 17:30

«Торпедо» — «Адмирал»: прямая трансляция матча КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Адмирал» пройдет 12 сентября в 19:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки ХК «Торпедо».
Фото ХК «Торпедо»
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«Торпедо» и «Адмирал» в понедельник, 12 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «Арена-2000» в Ярославле, начало — в 19.00 по московскому времени.

Смотреть матч «Торпедо» — «Адмирал» можно с помощью сайта КХЛ, на КХЛ ТВ, а также онлайн-платформ «Кинопоиск» и Оkko. Жители Нижнего Новгорода смогут увидеть игру в прямом эфире на телеканале «НН 24» .

Формальные события игры «Торпедо» — «Адмирал» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Торпедо» идет без единого поражения, занимая первую строчку в турнирной таблице Дивизиона Боброва. «Адмирал» имеет в своем активе 3 очка и пятое место.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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14.09
15.09
16.09
17.09
12.09 17:00
Трактор – Лада
 - : -
12.09 19:00
Локомотив – Куньлунь РС
 - : -
12.09 19:00
Торпедо – Адмирал
 - : -
12.09 19:00
Ак Барс – Динамо Мн
 - : -
12.09 19:30
СКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
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