«Торпедо» обыграло «Адмирал» и одержало четвертую победу подряд

«Торпедо» дома победило «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

За нижегородский клуб забили Максим Летунов, Владислав Фирстов и Игорь Ларионов. У клуба из Владивостока отличился Павел Варфоломеев.

«Торпедо» одержало четыре победы в четырех стартовых матчах и занимает первое место в турнирной таблице «Запада» с 8 очками. «Адмирал» находится на 10-й строчке «Востока» (3 очка).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Летунов — 1 (Коваленко, Артамонов), 30:41 — 1:0. Фирстов — 3 (бол., Силаев), 37:20 — 2:0. Варфоломеев — 2 (Гутик), 44:37 — 2:1. Ларионов — 1 (Артамонов, Сизов), 56:13 — 3:1.

Вратари: Гуска — Серебряков.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 40 (10+19+11) — 27 (7+12+8).

Судьи: Овчинников, Соин.

12 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей