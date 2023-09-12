«Торпедо» обыграло «Адмирал» и одержало четвертую победу подряд

Сегодня, 21:45
«Торпедо» дома победило «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
За нижегородский клуб забили Максим Летунов, Владислав Фирстов и Игорь Ларионов. У клуба из Владивостока отличился Павел Варфоломеев.
«Торпедо» одержало четыре победы в четырех стартовых матчах и занимает первое место в турнирной таблице «Запада» с 8 очками. «Адмирал» находится на 10-й строчке «Востока» (3 очка).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Летунов — 1 (Коваленко, Артамонов), 30:41 — 1:0. Фирстов — 3 (бол., Силаев), 37:20 — 2:0. Варфоломеев — 2 (Гутик), 44:37 — 2:1. Ларионов — 1 (Артамонов, Сизов), 56:13 — 3:1.
Вратари: Гуска — Серебряков.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 40 (10+19+11) — 27 (7+12+8).
Судьи: Овчинников, Соин.
12 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей
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|4
|4
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|8
|2
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|4
|2
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|2
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|2
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|4
|11
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|1
|4
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|В
|П
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|Металлург Мг
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|4
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|9
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|4
|1
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|2
|2
|4
|10
|Адмирал
|4
|1
|3
|3
|11
|Нефтехимик
|4
|1
|3
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|12.09
|17:00
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Трактор – Лада
|1 : 3
|12.09
|19:00
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Локомотив – Куньлунь РС
|2 : 1
|12.09
|19:00
|
Торпедо – Адмирал
|3 : 1
|12.09
|19:00
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Ак Барс – Динамо Мн
|2 : 1 ОТ
|12.09
|19:30
|
СКА – Спартак
|0 : 3