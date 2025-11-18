Видео
18 ноября, 22:05

«Адмирал» в овертайме обыграл «Торпедо» и одержал третью победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Адмирал» в гостях переиграл «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

Счет в первом периоде открыл форвард гостей Кайл Олсон. Нижегородцы отыгрались благодаря голу Василия Атанасова во втором периоде.

Победный буллит реализовал Игорь Гераськин.

«Торпедо» (39 очков) занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Адмирал» (24) одержал третью победу подряд и поднялся на девятое место «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 19:30. КРК Нагорный (Нижний Новгород)
Торпедо
Адмирал

Источник: Таблица КХЛ
1

  • Звездоносец

    Журналисты,горе с вами...Заголовки кто пишет ?В статье написали ,что по буллитам ,а в заголовке-в овертайме.Уволить без права переписки...

    18.11.2025

