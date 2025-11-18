«Адмирал» в овертайме обыграл «Торпедо» и одержал третью победу подряд

«Торпедо» (39 очков) занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Адмирал» (24) одержал третью победу подряд и поднялся на девятое место «Востока».

Звездоносец

Журналисты,горе с вами...Заголовки кто пишет ?В статье написали ,что по буллитам ,а в заголовке-в овертайме.Уволить без права переписки...

