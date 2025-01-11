«Торпедо» сыграет с «Адмиралом» в FONBET Чемпионате КХЛ в субботу, 11 января. Матч пройдет во дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Торпедо» — «Адмирал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Команда Игоря Ларионова в 42 матчах набрала 46 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. Клуб из Владивостока с 43 очками в 43 играх располагается на седьмой строчке на Востоке.

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