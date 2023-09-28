«Торпедо» в овертайме обыграло «Ак Барс» в матче КХЛ

«Торпедо» на домашнем льду в овертайме победило «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

В основное время голами отметились нападающий нижегородского клуба Никита Артамонов и форвард казанцев Дмитрий Кагарлицкий. 17-летний Артамонов забил первый гол в КХЛ.

Победу «Торпедо» принес гол Василия Атанасова на второй минуте овертайма.

Клуб из Нижнего Новгорода одержал четвертую победу подряд и занимает первое место на «Западе» (19 очков). «Ак Барс» находится на третьей строчке Восточной конференции, набрав 15 баллов в 11 играх.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Артамонов — 1 (бол., Коваленко, Летунов), 17:58 — 1:0. Кагарлицкий — 4 (Адамчук, Радулов), 40:59 — 1:1. Атанасов — 7 (бол., Коваленко, Летунов), 61:09 — 2:1.

Вратари: Гуска — Ахтямов.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 28 (13+7+7+1) — 32 (8+9+15+0).

Судьи: Белов, Оскирко.

28 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.